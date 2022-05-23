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В Красноярске сотрудник ломбарда выписывал залоговые билеты вымышленным ледям

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Красноярск
14:35 23 Мая 2022
красноярск, полиция
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В Красноярске сотрудник ломбарда выдавал залоговые билеты вымышленным людям.

Как сообщили в пресс-службе полиции, заявление поступило от представителя одного из ломбардов, расположенного в Октябрьском районе. Он сообщил, что один из сотрудников присвоил себе крупную сумму денег. Злоумышленник работал экспертом-оценщиком и «принимал» сотовые телефоны и золотые изделия у несуществующих людей.

Чтобы придать правдоподобности своим действиям, красноярец вкладывал под видом залогового имущества более дешёвые предметы, к примеру, вместо золота бижутерию или серебро. Махинации вскрылись во время инвентаризации.

Было установлено, что с марта по май обвиняемый оформил 13 залоговых билетов на сумму более 200 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. материалы дела с обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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