23 мая
Красноярск
погода +25 °C
58.89
 
€ 60.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Красноярского края украл ружье и патроны

Главная Происшествия
Красноярск
14:15 23 Мая 2022
в красноярском крае, кража
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае мужчина украл ружьё и патроны и спрятал их у себя в огороде. Во время осмотра места преступления эксперт обнаружил оставленный преступником отпечаток пальца, по которому и была установлена его личность. 

На допросе воришка рассказал, что от украденного ружья и патронов он планировал избавиться, но не успел. К слову, кроме оружия оперативники также обнаружили личные вещи, принадлежавшие ранее обратившейся в полицию женщине. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовные дела по статьям 226 и 158 УК РФ. Вору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © 24.мвд.рф

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудник ломбарда выписывал залоговые билеты вымышленным ледям

В Красноярске сотрудник ломбарда выписывал залоговые билеты вымышленным ледям

23 Мая 2022 г.
с марта по май обвиняемый оформил 13 залоговых билетов на сумму более 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Норильске застрелили вышедшего к людям медведя

В Норильске застрелили вышедшего к людям медведя

23 Мая 2022 г.
Хищник множество раз приходил к многоэтажкам полакомиться отходами
Новости Красноярска: В Иркутске «Покемон», «Апостол» и «Боксер» сожгли заброшенный дом

В Иркутске «Покемон», «Апостол» и «Боксер» сожгли заброшенный дом

23 Мая 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ
Новости Красноярска: Под Красноярском произошло крупное ДТП со смертельным исходом

Под Красноярском произошло крупное ДТП со смертельным исходом

23 Мая 2022 г.
В данный момент движение на данном участке дороги частично восстановлено
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП погиб мотоциклист

В Красноярском крае в ДТП погиб мотоциклист

22 Мая 2022 г.
Его пассажирку госпитализировали
Новости Красноярска: В Красноярске 6-летняя девочка в гараже упала в смотровую яму

В Красноярске 6-летняя девочка в гараже упала в смотровую яму

22 Мая 2022 г.
Её доставили в больницу
Новости компаний
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

20 Мая 2022 г.
Съёмка первых кадров запланирована на 27 мая
Новости Красноярска: В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

20 Мая 2022 г.
Это 4-й случай, зафиксированный за последние 5 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru