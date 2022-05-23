Житель Красноярского края украл ружье и патроны

В Красноярском крае мужчина украл ружьё и патроны и спрятал их у себя в огороде. Во время осмотра места преступления эксперт обнаружил оставленный преступником отпечаток пальца, по которому и была установлена его личность.

На допросе воришка рассказал, что от украденного ружья и патронов он планировал избавиться, но не успел. К слову, кроме оружия оперативники также обнаружили личные вещи, принадлежавшие ранее обратившейся в полицию женщине. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовные дела по статьям 226 и 158 УК РФ. Вору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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