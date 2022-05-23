В Норильске застрелили вышедшего к людям медведя

В Норильске застрелили медведя. Как сообщается в паблике «Это Норильск, детка!», хищник множество раз приходил к многоэтажкам полакомиться отходами из мусорных баков. При этом он игнорировал находившихся рядом людей.

Сначала зверя удалось отогнать спецсигналами авто, но позже он вернулся и тогда пришлось его убить.

«Он не боялся ни транспорта, ни людей, ни гудков машин, ни сирен, ни выстрелов, и явно был голоден. Благодаря действиям сотрудников МЧС, полиции и Росгвардии опасность для жителей города миновала», — сообщается в паблике «Это Норильск, детка!».

Отстрел медведя не понравился некоторым жителям города. Они заявили о том, что убивать хищника не было нужды и вспомнили о белой медведице, которая в 2019 году также вышла к людям, но ее поймали и поместили в красноярский зоопарк «Роев ручей».

Фото: © vk.com/eto.norilsk