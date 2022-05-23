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В Иркутске «Покемон», «Апостол» и «Боксер» сожгли заброшенный дом

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Красноярск
11:55 23 Мая 2022
иркутск, пожар, полиция
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В Иркутске трое бездомных сожгли заброшенный дом. Как сообщили в пресс-службе полиции, пламя от пожара повредило соседние строения и припаркованный кроссовер «Mitsubishi Outlander».

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изучила место преступления и установила причину – поджог. Злоумышленников задержали спустя неделю. Ими оказались трое безработных мужчин, не имеющих определённого места жительства и называющие себя «Покемон», «Апостол» и «Боксер». На допросе они рассказали, что раньше обосновались в заброшенном строении, однако были вынуждены его оставить. Спустя несколько дней они, оказавшись рядом, решили сжечь постройку, чтобы она «никому не досталась».

Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо столько же лет обязательных работ.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков 

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