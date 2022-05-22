В Красноярске 6-летняя девочка в гараже упала в смотровую яму

В Красноярске 6-девочка упала в смотровую яму и получила травму. Как сообщили в полиции, ребёнок вместе со своими родителями находился на даче у друзей. Во время прогулки пострадавшая зашла в открытый гараж и упала в смотровую яму. Её доставили в больницу.

Отмечается, что причиной падения был несчастный случай. На учёте в органах опеки семья не состояла.

Напомним, что 20 мая 7-летний мальчик выпал в окно трёхэтажного дома, а в Козульском районе 12-летнего мальчика придавило бетонной балкой в заброшенном доме.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков