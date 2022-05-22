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Ночью в Рыбинском районе Красноярска произошло смертельное ДТП

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Красноярск
12:00 22 Мая 2022
в красноярском крае, дтп
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Ночью в Рыбинском районе Красноярска произошло смертельное ДТП с участием грузовика. 

Как сообщают в пресс-службе МВД региона, автомобиль ВАЗ-21074 врезался в большегруз DAF на 47 км автодороги «Заозёрный – Агинское». В результате аварии на месте погибли водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров – 36-летняя женщина и 23-летний парень.

«Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время проводится доследственная проверка в рамках УПК. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», – рассказали в ГИБДД.

Фото: © 24.мвд.рф 

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