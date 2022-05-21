В Лесосибирске 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

В Лесосибирске в окно третьего этажа выпал 7-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, ребёнок находился в квартире вместе с матерью. Собираясь на прогулку, женщина оставила сына в зале, а сама отправилась в ванную за игрушками. Перед этим она открыла в детской комнате окно для проветривания. Через несколько минут во входную дверь постучал сосед и сообщил, что её сын выпал из окна.

Сейчас ребёнок находится в больнице. Врачи диагностировали у него переломы и травматический шок. Сообщается, что ранее семья на учёте в ПДН не состояла.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой решат привлекать мать мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей или нет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков