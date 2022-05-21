Полиция Красноярска проверяет сообщение о попытке похитить ребёнка

Полиция Красноярска проверяет информацию о попытке похищения 7-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, заявление поступило от матери ребёнка.

Женщина рассказала, что неизвестный пытался увести её дочь. Инспекторы опросили девочку и выяснили, что та не дождалась маму с уроков и пошла гулять на улицу, где к ней подошел незнакомый мужчина.

В полиции подчеркнули, что данная информация имеется исключительно со слов ребёнка и не подтверждена никакими другими доказательствами. Сама девочка путается в показаниях, никаких травм у неё не обнаружено.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков