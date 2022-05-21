21 мая
Красноярск
погода +19 °C
58.89
 
€ 60.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полиция Красноярска проверяет сообщение о попытке похитить ребёнка

Главная Происшествия
Красноярск
16:22 21 Мая 2022
красноярск, происшествие
версия для печати Ico_print

Полиция Красноярска проверяет информацию о попытке похищения 7-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, заявление поступило от матери ребёнка.

Женщина рассказала, что неизвестный пытался увести её дочь. Инспекторы опросили девочку и выяснили, что та не дождалась маму с уроков и пошла гулять на улицу, где к ней подошел незнакомый мужчина.

В полиции подчеркнули, что данная информация имеется исключительно со слов ребёнка и не подтверждена никакими другими доказательствами. Сама девочка путается в показаниях, никаких травм у неё не обнаружено.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярка расплатилась «билетами банка приколов» за доставку еды

Красноярка расплатилась «билетами банка приколов» за доставку еды

21 Мая 2022 г.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное по статье 159 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске из горящей высотки эвакуировали 50 человек

В Красноярске из горящей высотки эвакуировали 50 человек

21 Мая 2022 г.
С пламенем боролись 23 человека и 7 единиц техники
Новости Красноярска: В Ачинске полицейские задержали в лесу мужчину с наркотиком

В Ачинске полицейские задержали в лесу мужчину с наркотиком

20 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае спасатели помогли рыбаку с отказавшими ногами

В Красноярском крае спасатели помогли рыбаку с отказавшими ногами

20 Мая 2022 г.
Сообщение о происшествии поступило 19 мая ночью
Новости Красноярска: В Красноярске 12-летняя девочка попала под колёса BMW

В Красноярске 12-летняя девочка попала под колёса BMW

20 Мая 2022 г.
От столкновения школьница получила серьёзные травмы
Новости Красноярска: В Норильске полицейские нашли очередное подпольное казино

В Норильске полицейские нашли очередное подпольное казино

20 Мая 2022 г.
В отношении организаторов возбудили уголовные дела по статье 171.2 УК РФ
Новости компаний
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Новости Красноярска: В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

20 Мая 2022 г.
Злоумышленница написала явку с повинной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru