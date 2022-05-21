Красноярка расплатилась «билетами банка приколов» за доставку еды

Жительница Красноярска расплатилась за доставку еды «билетами банка приколов».

В дежурную часть отдела полиции обратился представитель службы доставки еды, который сообщил об обмане. Одна из клиенток расплатилась с курьером ненастоящей 5-тысячной купюрой. Мужчина обнаружил подмену уже в своём автомобиле и сразу же позвонил клиентке, но её телефон не отвечал.

Полицейские установили личность женщины и задержали её. Выяснилось, что 44-летняя жительница Красноярска уже обманула таким же способом ещё одного курьера. Женщина делала заказы еды не на свой адрес проживания, забирала заказы, а чтобы доставщик не смог разглядеть купюру, указывала вечернее время доставки.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное по статье 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков