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В Ачинске полицейские задержали в лесу мужчину с наркотиком

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Красноярск
15:35 20 Мая 2022
ачинск, полиция, в красноярском крае
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В Ачинске инспекторы ДПС задержали мужчину со свёртком синтетического наркотика.

Сообщается, что в вечернее время правоохранители патрулировали лес в районе села Большая Салырь. В какой-то момент из чащи вышел мужчина и, увидев патрульный автомобиль, начал нервничать. Инспекторам показалось это странным и они решили остановить и досмотреть гражданина. В итоге у 36-летнего ачинца был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. На допросе мужчина рассказал, что приобрёл его через интернет, а в лес ходил, чтобы забрать «закладку». В отношении ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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