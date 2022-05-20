В Ачинске полицейские задержали в лесу мужчину с наркотиком

В Ачинске инспекторы ДПС задержали мужчину со свёртком синтетического наркотика.

Сообщается, что в вечернее время правоохранители патрулировали лес в районе села Большая Салырь. В какой-то момент из чащи вышел мужчина и, увидев патрульный автомобиль, начал нервничать. Инспекторам показалось это странным и они решили остановить и досмотреть гражданина. В итоге у 36-летнего ачинца был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. На допросе мужчина рассказал, что приобрёл его через интернет, а в лес ходил, чтобы забрать «закладку». В отношении ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков