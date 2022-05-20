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В Красноярском крае спасатели помогли рыбаку с отказавшими ногами

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Красноярск
15:00 20 Мая 2022
в красноярском крае, рыбаки
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В Канском районе спасатели помогли рыбаку, у которого отказали ноги.

Сообщение о происшествии поступило 19 мая ночью. Звонивший рассказал, что рыбачит в районе посёлка Ашкаул. В какой-то момент у рыбака отказали ноги. Спасатели выехали в предполагаемый район поиска, нашли мужчину и передали его сотрудникам полиции.

В Агентстве ГО ЧС напоминаю жителям региона, что, отправляясь в лес или на рыбалку, нужно обязательно сообщать близким о своём маршруте и брать с собой заряженный мобильный телефон. В случае если вы чувствуете недомогание, то возьмите с собой лекарства или откажитесь от активного отдыха.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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