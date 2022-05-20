В Красноярске 12-летняя девочка попала под колёса BMW

В Красноярске автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла вечером на перекрёстке улиц Алексеева и Батурина.

От столкновения школьница получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Сейчас полицейские устанавливают, на какой сигнал светофора двигались участники аварии. По результатам проверки будет дана правовая оценка обоим участникам происшествия.

Госавтоинспекторы краевого центра напоминают автомобилистам о соблюдении правил проезда перекрёстков, а пешеходам – руководствоваться сигналами светофора.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко