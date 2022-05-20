В Норильске полицейские нашли очередное подпольное казино. В отношении организаторов возбудили уголовные дела по статье 171.2 УК РФ.

По версии следствия, с апреля по май 2022 года обвиняемые 32, 36 и 49 лет организовали нелегальный игорный клуб в нежилых помещениях на улице Горняков района Талнах и проспекте Ленинский в Норильске. Азартные игры проводились с помощью игрового оборудования и сети «Интернет» вне игорной зоны.

В результате обыска сотрудники полиции изъяли 32 персональных компьютера, 20 игровых автоматов и документацию. Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович