В Красноярском крае жителя Курагинского района приговорили к условному сроку за вырубку 40 деревьев, а также хранение пороха.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края, в 2021 году мужчина вырубал пихту, кедр и берёзу в «Кизирском лесничестве». Делал он это для обустройства участка для строительства. Своими действиями он причинил ущерба на сумму больше миллиона рублей.

Когда злоумышленника задержали, то обнаружили у него дома 400 граммов пороха. Мужчина пояснил, что хранил банку с 1992 года, хотя знал, что это незаконно. Эксперты установили, что порох пригоден для взрыва.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 260 и 222.1 УК РФ. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 и 8 лет. Районный суд рассмотрел материалы дела и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко