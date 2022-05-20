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В Красноярском крае жителя Курагинского района приговорили к условному сроку за вырубку 40 деревьев

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Красноярск
11:35 20 Мая 2022
в красноярском крае, суд
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В Красноярском крае жителя Курагинского района приговорили к условному сроку за вырубку 40 деревьев, а также хранение пороха. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края, в 2021 году мужчина вырубал пихту, кедр и берёзу в «Кизирском лесничестве». Делал он это для обустройства участка для строительства. Своими действиями он причинил ущерба на сумму больше миллиона рублей. 

Когда злоумышленника задержали, то обнаружили у него дома 400 граммов пороха.  Мужчина пояснил, что хранил банку с 1992 года, хотя знал, что это незаконно. Эксперты установили, что порох пригоден для взрыва.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 260 и 222.1 УК РФ. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 и 8 лет. Районный суд рассмотрел материалы дела и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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