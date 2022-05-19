В Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн

В Бурятии пресекли вывоз в Китай 19 тысяч кубометров древесины стоимостью 230 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе бурятской таможни, одна из компаний республики пыталась продать за границу пиломатериалы из лиственницы и сосны. Не имея легальной возможности вывезти лес, фирма заключила фиктивные договоры с другой организацией. Дерево планировалось вывезти через Бурятию, Забайкальский и Алтайский края.

В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ. Бизнесмен арестован и помещён в следственный изолятор по решению суда.

Сейчас таможенники и сотрудники УФСБ устанавливают других людей, причастных к незаконному обороту древесины. Расследование продолжается.



Фото: © РИА Новости / Фред Гринберг