В Красноярске мужчина выпал из окна горящей квартиры и погиб

В Красноярске мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры и погиб. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, квартира на улице Тобольской принадлежала 63-летнему мужчине. В его собственности также была ещё квартира по соседству. В одной он жил сам, а во второй он хранил различный хозяйственный и строительный инвентарь.

На импровизированном складе возник пожар. Владелец пытался потушить огонь самостоятельно, но получил ожоги. Спасаясь от огня он выпрыгнул в окно 3 этажа.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Фото: © пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии