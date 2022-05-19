19 мая
Красноярск
погода +26 °C
62.4
 
€ 64.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Истязавшую детей работницу красноярского детского сада отправили под домашний арест

Главная Происшествия
Красноярск
20:00 19 Мая 2022
красноярск, следствие
версия для печати Ico_print

В Красноярске помощника воспитателя частного детского сада, которую обвиняют в истязании детей, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что сотрудницу частного детского сада «Город детства» обвиняют в преступлении по статье 117 УК РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года девушка допускала с детьми жестокое обращение и выражалась в их присутствии нецензурной бранью. К слову, первоначально подозреваемую представляли воспитателем, но позднее выяснилось, что она была лишь помощником.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина выпал из окна горящей квартиры и погиб

В Красноярске мужчина выпал из окна горящей квартиры и погиб

19 Мая 2022 г.
В Красноярске мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры и погиб. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, квартира на улице Тобольской принадлежала 63-летнему мужчине. В его собственности также была ещё квартира по соседству. В одной он жил сам, а во второй он хранил разл...
Новости Красноярска: В Красноярске горит автотехцентр

В Красноярске горит автотехцентр

19 Мая 2022 г.
Огонь охватил площадь в 200 кв. метров
Новости Красноярска: В Кемеровской области произошло ДТП с участием семи машин

В Кемеровской области произошло ДТП с участием семи машин

19 Мая 2022 г.
Пострадали шесть человек
Новости Красноярска: В Ужурском районе Красноярского края произошло ДТП с двумя детьми

В Ужурском районе Красноярского края произошло ДТП с двумя детьми

19 Мая 2022 г.
Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ
Новости Красноярска: Загрызшую в Красноярске 5-летнего мальчика собаку забрали в приют

Загрызшую в Красноярске 5-летнего мальчика собаку забрали в приют

19 Мая 2022 г.
Родители ребёнка взяли пса у волонтёра
Новости Красноярска: В Зеленогорске главбух украла 800 тысяч и осталась на свободе

В Зеленогорске главбух украла 800 тысяч и осталась на свободе

19 Мая 2022 г.
Возместить ущерб женщина отказалась
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Новости Красноярска: Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

18 Мая 2022 г.
В одной семье тяжело болен ребенок, а второй нужно рассчитываться за сгоревший дом
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru