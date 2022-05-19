Истязавшую детей работницу красноярского детского сада отправили под домашний арест

В Красноярске помощника воспитателя частного детского сада, которую обвиняют в истязании детей, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что сотрудницу частного детского сада «Город детства» обвиняют в преступлении по статье 117 УК РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года девушка допускала с детьми жестокое обращение и выражалась в их присутствии нецензурной бранью. К слову, первоначально подозреваемую представляли воспитателем, но позднее выяснилось, что она была лишь помощником.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов