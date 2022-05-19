В Кемеровской области произошло ДТП с участием семи машин.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, ДТП произошло на 317 километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным грузовик Volvo с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой Renault LOGAN. От столкновения «Рено» отбросило на автомобиль Hyundai Solaris, тот врезался в «Газель», а дальше по цепочке столкнулась Nissan Qashqai, Kia Rio и грузовой «ГАЗ».

Сообщается, что пострадали шесть человек. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко