В Ужурском районе Красноярского края произошло ДТП с двумя детьми

В Ужурском районе Красноярского края 10-летний ребенок ехал на мопеде и сбил 4-летнего ребенка. Как рассказали в ГИБДД, пострадавший шёл вместе с матерью вблизи проезжей части, но неожиданно выбежал на дорогу. В это время по дороге ехал 10-летний школьник на мопеде.

Полицейские выяснили, что малолетний водитель убирался в ограде и обратил внимание на отцовский мопед, в замке зажигания которого был ключ. Зная, что папа на работе, а мама убирается в доме, мальчик решил прокатится по деревне.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Дорожные полицейские напоминают родителям о необходимости контролировать досуг своих малолетних детей, а также не оставлять их около проезжей части.

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