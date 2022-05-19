В Зеленогорске главбух украла 800 тысяч и осталась на свободе

В Зеленогорске главный бухгалтер двух потребительских кооперативов автомотолюбителей украла 800 тыс рублей. Как сообщили в пресс-службе в полиции, в период с 2018 по 2020 год 58-летняя женщина указывала завышенные суммы за оплату электроэнергии. Часть денег главбух присваивала себе, а остальное перечисляла поставщику услуг.

Когда обман вскрылся, на женщину возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ. Ей грозило наказание в виде 6 лет колонии, но суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Возместить ущерб женщина отказалась, на её счета наложен арест.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко