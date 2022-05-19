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Житель Красноярска украл из магазинов 200 кг сыра

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Красноярск
11:25 19 Мая 2022
красноярск, кража
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Жителя Красноярска судят за кражу 200 кг сыра, 23 пачек сливочного масла и 8 бутылок оливкового масла. 

Дознаватели МУ МВД России «Красноярское» установили, что 38-летний ранее судимый мужчина на протяжении полугода похищал из магазинов города продукты питания, а затем продавал украденное на рынке. Сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Дело рассматривал Кировский районный суд, приговоривший злоумышленника к лишению свободы на 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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