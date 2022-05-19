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Жителя Норильска подозревают в реабилитации нацизма

Главная Происшествия
Красноярск
10:45 19 Мая 2022
норильск, задержание, нацизм
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Жителя Норильска подозревают в реабилитации нацизма. В конце апреля 18-летний парень выложил в мессенджер два ролика, на которых сжигает Георгиевскую ленту и призывает других повторить его поступок.

Как установили следователи, молодой человек является приверженцем радикального украинского национализма. В настоящее время парень заключен под стражу, против него возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ. 

Парню грозит штраф в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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