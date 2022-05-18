Cобака насмерть загрызла 5-летнего ребенка в Красноярске

В Красноярске беспородная собака загрызла единственного ребенка в семье.

Как сообщает СК РФ, инцидент произошел вечером 18 мая. Жертвой домашнего пса стал мальчик, который проживал в частном доме вместе со своими родителями. По предварительной информации, парень гулял во дворе своего дома с собакой. И решил с ней поиграть. Во время игры животное бросилось на ребенка и прокусило ему шею, повредив при этом сонную артерию.

Мальчика обнаружил отец. Мама в этот момент была на работе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: скриншот с видеозаписи СК РФ