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Cобака насмерть загрызла 5-летнего ребенка в Красноярске

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Красноярск
21:16 18 Мая 2022
происшествия, общество, красноярск, в красноярском крае, животные
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В Красноярске беспородная собака загрызла единственного ребенка в семье.

Как сообщает СК РФ, инцидент произошел вечером 18 мая. Жертвой домашнего пса стал мальчик, который проживал в частном доме вместе со своими родителями. По предварительной информации, парень гулял во дворе своего дома с собакой. И решил с ней поиграть. Во время игры животное бросилось на ребенка и прокусило ему шею, повредив при этом сонную артерию. 

Cобака насмерть загрызла 5-летнего ребенка в Красноярске

Мальчика обнаружил отец. Мама в этот момент была на работе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: скриншот с видеозаписи СК РФ

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