Сотрудница миграционного отдела красноярской полиции помогла знакомому незаконно остаться в России

Сотрудники ФСБ России задержали сотрудницу отдела по вопросам миграции отдела полиции МУ МВД России «Красноярское» за помощь нелегальному мигранту.

По данным следствия, в период до 19 января 2021 года мужчина из корыстных побуждений решил организовать незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ. Для этого он связался со знакомой сотрудницей миграционной службы. Та согласилась помочь и в апреле прошлого года злоумышленник предложил ранее незнакомой жительнице Красноярска за 10 тысяч рублей зарегистрировать одного из мигрантов как отца своего ребёнка, чтобы тот получил вид на жительство.

Экс-сотрудница правоохранительных органов направила в Управление по вопросам миграции документы о выдаче вида на жительство. Однако, в полиции отказали гражданину Таджикистана, а на организаторов возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ