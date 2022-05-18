18 мая
Красноярск
погода +21 °C
63.56
 
€ 66.61
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сотрудница миграционного отдела красноярской полиции помогла знакомому незаконно остаться в России

Главная Происшествия
Красноярск
18:15 18 Мая 2022
красноярск, полиция, фсб
версия для печати Ico_print

Сотрудники ФСБ России задержали сотрудницу отдела по вопросам миграции отдела полиции МУ МВД России «Красноярское» за помощь нелегальному мигранту.

По данным следствия,  в период до 19 января 2021 года мужчина из корыстных побуждений решил организовать незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ. Для этого он связался со знакомой сотрудницей миграционной службы. Та согласилась помочь и в апреле прошлого года злоумышленник предложил ранее незнакомой жительнице Красноярска за 10 тысяч рублей зарегистрировать одного из мигрантов как отца своего ребёнка, чтобы тот получил вид на жительство.

Экс-сотрудница правоохранительных органов направила в Управление по вопросам миграции документы о выдаче вида на жительство. Однако, в полиции отказали гражданину Таджикистана, а на организаторов возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Cобака насмерть загрызла 5-летнего ребенка в Красноярске

Cобака насмерть загрызла 5-летнего ребенка в Красноярске

18 Мая 2022 г.
Мальчика обнаружил отец
Новости Красноярска: Семейная пара из Лесосибирска пыталась сбыть 31 сверток с героином

Семейная пара из Лесосибирска пыталась сбыть 31 сверток с героином

18 Мая 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ
Новости Красноярска: В аэропорту Красноярска два пассажира украли спасжилеты из самолёта

В аэропорту Красноярска два пассажира украли спасжилеты из самолёта

18 Мая 2022 г.
Мужчины украли их в качестве сувениров
Новости Красноярска: В Канске две машины столкнулись из-за плохого обслуживания дороги

В Канске две машины столкнулись из-за плохого обслуживания дороги

18 Мая 2022 г.
Суд признал вину дорожников
Новости Красноярска: На севере Красноярского края водитель автобус врезался в гору снега

На севере Красноярского края водитель автобус врезался в гору снега

18 Мая 2022 г.
Одна из женщин получила травмы
Новости Красноярска: В Красноярском крае горит деревня Подкаменка

В Красноярском крае горит деревня Подкаменка

17 Мая 2022 г.
Для тушения привлекался вертолет Ми-8 МЧС
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

17 Мая 2022 г.
На прощальный матч красноярца Александра Сёмина приедут звезды мирового хоккея
Новости Красноярска: Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

17 Мая 2022 г.
Осужденный вину не признаёт
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru