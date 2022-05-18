Семейная пара из Лесосибирска пыталась сбыть 31 сверток с героином

В Лесосибирске сотрудники полиции арестовали семейную пару за продажу наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, героин общей массой более 36,5 гр. злоумышленники планировали сбыть с помощью закладок. В ходе личного досмотра у женщины было изъято 7 свёртков с веществом. В дальнейшем ещё 31 свёрток был найден в разных районах города.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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