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Семейная пара из Лесосибирска пыталась сбыть 31 сверток с героином

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Красноярск
14:35 18 Мая 2022
в красноярском крае, наркотики
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В Лесосибирске сотрудники полиции арестовали семейную пару за продажу наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе краевого МВД,  героин общей массой более 36,5 гр. злоумышленники планировали сбыть с помощью закладок. В ходе личного досмотра у женщины было изъято 7 свёртков с веществом. В дальнейшем ещё 31 свёрток был найден в разных районах города. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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