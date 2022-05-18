В Канске две машины столкнулись из-за плохого обслуживания дороги

В Канске из-за плохой дороги столкнулись две машины.

ДТП произошло в марте на улице Целинной. Два автомобиля не смогли разъехаться на проезжей части, в результате чего одна из них получила повреждения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что причиной аварии были недостатки в эксплуатационном состоянии дороги.

Данные были переданы в суд, который признал, вину дорожников и обязал МКУ «Служба заказчика» возместить хозяину пострадавшего авто 20 % от суммы причинённого ущерба.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко