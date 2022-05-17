В Красноярском крае задержали виновника пожара с ущербом в 19 млн рублей

В Красноярском крае установили личность человека, по вине которого произошел пожар в поселке Зеленый Бор. Как сообщили в пресс-службе полиции, 1 мая 40-летний работник местной лесопилки шел через лес и курил. От выброшенного окурка трава загорелась, а затем и лес. Уточняется, что мужчина видел задымление, но не обратил на это внимание.

Разгоревшийся пожар охватил площадь в 15 га и причинил ущерб на сумму более 18,8 млн рублей. Мужчине грозит наказание по статьям 168 и 261 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов