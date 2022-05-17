В Красноярске женщина избила 10-летнего мальчика. Как рассказали в пресс-службе полиции, заявление поступило от матери пострадавшего ребёнка.

Как установили инспекторы по делам несовершеннолетних, у 10-летнего ребенка возник конфликт со сверстником. В этот момент неизвестная женщина кинулась на мальчика и несколько раз его ударила. Свидетелем стала мать ребёнка. Через несколько часов школьник почувствовал себя плохо, и родители отвезли его в больницу.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, ребенку предстоит пройти судебно-медицинское обследование. Личность нападавшей устанавливается.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков