В Лесосибирске мужчина с собакой проявлял странное внимание к детям на детской площадке. Как пояснили в пресс-службе полиции, неизвестный предлагал маленьким лесосибирцам поехать к нему на работу, а затем угощал их сладостями. Это взволновало местных жителей и они вызвали стражей порядка.

После опроса очевидцев личность мужчины установили. С его слов, дети играли с его собакой и он решил угостить их мороженым. С собаководом провели профилактическую беседу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович