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В Кузбассе корова напала на женщину в центре города

Главная Происшествия
Красноярск
19:03 17 Мая 2022
кузбасс, общество, происшествия, сибирь, животные
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На выходных, 15 мая, в городе Мыски коровы, защищая пространство вокруг себя, напали на женщину.

Момент нападения очевидцы сняли на камеру. После нападения местные чиновники провели совещание, чтобы разобраться в ситуации. Было решено отлавливать коров, а хозяев штрафовать за бесхозный выгул.

– Со среды все коровы, замеченные на общественных территориях, будут находиться в специально отведенном месте. Хозяева смогут их вернуть после оплаты штрафы, – заявил глава города Мыски Евгений Тимофеев.

Горожане отмечают, что каждый год весной происходит одно и то же: в Мысках появляется крупный рогатый скот, который уничтожает клумбы и молодые деревья. Но в этом году по мнению политиков, животные перешли последнюю черту и атаковали людей. А так как животные пока не могут нести за себя ответственность, понесут те, кто их приручил.

Фото: pixabay.com

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