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В промзоне Красноярска произошёл пожар прошедшей ночью

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Красноярск
09:07 17 Мая 2022
происшествия, красноярск, пожары, промышленность
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В Красноярске минувшей ночью горели промышленные помещения на правом берегу.

По информации МЧС, в 22:54 поступило сообщение о пожаре в производственном здании по Монтажников, 58 г.

На момент прибытия пожарных уже горела электрощитовая в пристройке. Площадь пожара составила 1500 кв.м. По предварительной информации, угрозы жилому сектору и пострадавших нет. 

В промзоне Красноярска произошёл пожар прошедшей ночью

Тушили возгорание 60 человек и 22 единицы техники. В 1:46 ночи пожар удалось локализовать на площади в 1500  кв.м, а уже в 6:15 утра его ликвидировали полностью. На месте продолжают работают пожарно-спасательные бригады.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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