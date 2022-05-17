В промзоне Красноярска произошёл пожар прошедшей ночью

В Красноярске минувшей ночью горели промышленные помещения на правом берегу.

По информации МЧС, в 22:54 поступило сообщение о пожаре в производственном здании по Монтажников, 58 г.

На момент прибытия пожарных уже горела электрощитовая в пристройке. Площадь пожара составила 1500 кв.м. По предварительной информации, угрозы жилому сектору и пострадавших нет.

Тушили возгорание 60 человек и 22 единицы техники. В 1:46 ночи пожар удалось локализовать на площади в 1500 кв.м, а уже в 6:15 утра его ликвидировали полностью. На месте продолжают работают пожарно-спасательные бригады.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю