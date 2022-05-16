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В Ачинске женщина зарубила топором приятеля

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Красноярск
23:03 16 Мая 2022
ачинск, суд
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В Ачинске судят женщину, которая зарубила сожителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, всё произошло в феврале этого года. Обвиняемая вместе с сожителем выпивала у себя дома. В какой-то момент между гражданскими супругами вспыхнула ссора. Женщина взяла на кухне топор и несколько раз ударила мужчину. От полученных ран потерпевший скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы с обвинительным заключением направлены в Ачинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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