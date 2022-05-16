В Ачинске женщина зарубила топором приятеля

В Ачинске судят женщину, которая зарубила сожителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, всё произошло в феврале этого года. Обвиняемая вместе с сожителем выпивала у себя дома. В какой-то момент между гражданскими супругами вспыхнула ссора. Женщина взяла на кухне топор и несколько раз ударила мужчину. От полученных ран потерпевший скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы с обвинительным заключением направлены в Ачинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин