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Мошенник из Омска собирал деньги на «лечение» ребёнка и обманул несколько красноярцев

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Красноярск
16:25 16 Мая 2022
красноярск, омск, мошенник
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Несколько красноярцев стали жертвами мошенника из Омска, который собирал деньги на «лечение ребёнка».

Объявление о сборе денежных средств злоумышленник размещал в соцсетях. В призывах о помощи говорилось, что ребёнку требуется срочная операция, а семья новорождённого мальчика находится в сложном положении из-за смерти отца. Для перевода денег аферист указывал реквизиты своей кредитки. Для того чтобы убедить жертв переводить деньги и дальше, обманщик вступал в переписку с откликнувшимися на просьбы о помощи, рассказывал им о процессе лечения. Изображения для публикаций мужчина находил в интернете.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, от действий  мужчины пострадали не менее 10 человек в разных концах страны. Они переводили ему от 1 до 20 тыс. рублей.

«Оперативники уголовного розыска обнаружили подозрительное объявление в ходе мониторинга сети. Правоохранители провели необходимые мероприятия и установили личность владельца аккаунта, а также пострадавших граждан», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска дома у мошенника изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу, идёт поиску других возможных жертв афериста. 

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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