16 мая
Красноярск
63.44
 
€ 65.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске мужчина избил девушку

Главная Происшествия
Красноярск
15:55 16 Мая 2022
красноярск, драка, полиция
версия для печати Ico_print

В Красноярске мужчина избил девушку. Инцидент произошёл 15 мая на развязке 9 Мая – Шахтеров и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобилист, нарушая ПДД, пытается съехать с внутреннего кольца, однако его не пропускает другой автомобиль, который движется по кругу. За рулём второй машины была женщина. 

Правонарушитель посчитал себя оскорблённым, догнал на улице Петра Подзолкова не пропустившую его машину, открыл водительскую дверь и несколько раз ударил автоледи. В ситуацию вмешался один из очевидцев. После этого автохам ушёл в свою машину и уехал.

Полиция устанавливает все обстоятельства дела, а также ведёт поиск агрессивного нарушителя. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мошенник из Омска собирал деньги на «лечение» ребёнка и обманул несколько красноярцев

Мошенник из Омска собирал деньги на «лечение» ребёнка и обманул несколько красноярцев

16 Мая 2022 г.
От действий мужчины пострадали не менее 10 человек
Новости Красноярска: В Канске неизвестные устроили драку на детской площадке

В Канске неизвестные устроили драку на детской площадке

16 Мая 2022 г.
Полиция устанавливает все обстоятельства дела
Новости Красноярска: За три месяца собаки покусали около 700 жителей Красноярского края

За три месяца собаки покусали около 700 жителей Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Каждый третий покусанный – ребенок
Новости Красноярска: В Красноярском крае глава кооператива украл 340 млн рублей у пайщиков

В Красноярском крае глава кооператива украл 340 млн рублей у пайщиков

16 Мая 2022 г.
На данный момент задержаны трое подозреваемых
Новости Красноярска: В Лесосибирске полицейский вместе с местными жителями спас 9-летнюю девочку

В Лесосибирске полицейский вместе с местными жителями спас 9-летнюю девочку

16 Мая 2022 г.
Школьница ехала на велосипеде по насыпному мосту и упала в протоку
Новости Красноярска: В Красноярском крае действует 36 лесных пожаров

В Красноярском крае действует 36 лесных пожаров

15 Мая 2022 г.
Горит на площади 7,9 тыс. га
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

В Красноярском крае задержали трёх человек по делу о гибели людей в результате пожаров

11 Мая 2022 г.
Число погибших выросло до 8 человек
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Новости Красноярска: Красноярский цирк отремонтируют за 1,55 млрд рублей

Красноярский цирк отремонтируют за 1,55 млрд рублей

12 Мая 2022 г.
Ждать открытия цирка не стоит ранее 2024 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru