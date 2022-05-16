В Красноярске мужчина избил девушку. Инцидент произошёл 15 мая на развязке 9 Мая – Шахтеров и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобилист, нарушая ПДД, пытается съехать с внутреннего кольца, однако его не пропускает другой автомобиль, который движется по кругу. За рулём второй машины была женщина.

Правонарушитель посчитал себя оскорблённым, догнал на улице Петра Подзолкова не пропустившую его машину, открыл водительскую дверь и несколько раз ударил автоледи. В ситуацию вмешался один из очевидцев. После этого автохам ушёл в свою машину и уехал.

Полиция устанавливает все обстоятельства дела, а также ведёт поиск агрессивного нарушителя.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко