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В Канске неизвестные устроили драку на детской площадке

Главная Происшествия
Красноярск
13:30 16 Мая 2022
канск, драка
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В Канске неизвестные устроили драку на детской площадке. Всё случилось в микрорайоне Северный. 

Как рассказали в пресс-службе полиции, сообщение о потасовке поступило от анонима. Один из участников драки – 18-летний парень обратился за помощью к медикам. Он пояснил, что шёл в магазин и стал очевидцем конфликта между двумя мужчина и сделал им замечание. Хулиганам это не понравилось, и они избили молодого человека руками и ногами.

Полиция устанавливает все обстоятельства дела. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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