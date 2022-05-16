В Канске неизвестные устроили драку на детской площадке. Всё случилось в микрорайоне Северный.

Как рассказали в пресс-службе полиции, сообщение о потасовке поступило от анонима. Один из участников драки – 18-летний парень обратился за помощью к медикам. Он пояснил, что шёл в магазин и стал очевидцем конфликта между двумя мужчина и сделал им замечание. Хулиганам это не понравилось, и они избили молодого человека руками и ногами.

Полиция устанавливает все обстоятельства дела.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович