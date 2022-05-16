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За три месяца собаки покусали около 700 жителей Красноярского края

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Красноярск
10:59 16 Мая 2022
красноярск, животные
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В Красноярском крае за три месяца от укусов собак пострадали около 700 человек. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. По его словам, по сравнению с прошлым годом количество обращений снизилось на 18 %. 

«Следует отметить, что каждый третий покусанный – ребёнок. Причём случаи нападений регистрировались как от бродячих, так и от домашних собак. Будьте внимательны!», – написал Дмитрий Горяев.

Жителя края могут сообщить о безнадзорных животных в службу 005. Всего с начала года заключено 13 контрактов на отлов бездомных собак на сумму более 23 миллионов рублей. Этим занимается три подрядчика — это зоозащитники из организации «Бездомный пёс», ООО «Берег» и ИП Полякова. 

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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