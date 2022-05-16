В Красноярском крае глава кооператива украл 340 млн рублей у пайщиков

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Краснодара задержали председателя одного из потребительских кооперативов региона Максима Куликова, руководство которого подозревают в хищении 340 млн рублей у пайщиков.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2021 годы злоумышленники похитили деньги у более чем 800 членов кредитного потребительского кооператива. Установлено, что для привлечения большего числа пайщиков, в интернете была размещена реклама, обещавшая большие проценты при вложении денег. Потерпевшие заключали договора, согласно которым передавала в пользование КПК свои денежные средства на определённый срок. По окончании действия договора всю внесённую сумму должны были вернуть владельцам, а также уплатить компенсацию за использование денежных средств.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ведётся следствие. На данный момент задержаны трое подозреваемых.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов