В Красноярском крае автомобилист с двумя подростками в авто вылетел с трассы

В Краснотуранском районе водитель без прав попал в ДТП с двумя пострадавшими подростками.

По информации ГИБДД, шофер 32-х лет поехал из Лебяжьего в райцентр за бензином и решил взять с собой 14-летнего сына и его друга 13-ти лет. В поездке он не справился с управлением авто и его Toyota вылетела с трассы и перевернулась. Подростков госпитализировали с травмами разной степени тяжести в больницу.

В пресс-службе краевой полиции говорят, что серьезных травм они избежали, благодаря пристегнутым ремням безопасности. Также они отметили, что у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,104 мг/л (максимально разрешенное — 0,16 мг/л). Сам мужчина признался, что выпил пива незадолго до выезда. Позже выяснилось, что он без прав, а в начале месяца инспекторы дорожно-патрульной службы уже ловили его с купленным водительским удостоверением.

На мужчину составили административные материалы за езду без прав, управление незарегистрированным автомобилем, управление авто при наличии технических неисправностей, отсутствие ОСАГО, а по факту ДТП — за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также его могут привлечь по статье неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: скриншот с видеозаписи ГИБДД Красноярского края