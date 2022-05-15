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Жителя Красноярска будут судить за вымогательство планшета у своей подруги

Главная Происшествия
Красноярск
11:53 15 Мая 2022
красноярск, полиция
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40-летний житель Красноярска пойдёт под суд за вымогательство планшета у своей подруги.

Как сообщили в пресс-службе полиции, злоумышленник находился у женщины в гостях. Он рассказал потерпевшей, что ему срочно нужны деньги и предложил продать её гаджет. Получив согласие, они вместе отправились в ломбард, однако все они были уже закрыты. Тогда сделку было решено отложить на следующий день, но женщина передумала продавать устройство из забрала его, пока знакомый спал.

Проснувшийся мужчина обнаружил пропажу планшета, применил силу, отобрал технику у подруги и сбежал. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. 

Правоохранители быстро задержали красноярца и вернули устройство владелице. Было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Судить мужчину будут в Железнодорожном районном суде.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

 
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