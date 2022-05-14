В Бурятии отец и дочь спасли из реки собаку с отказавшими лапами

В Бурятии рыбак вместе с пятилетней дочерью спасли из реки собаку.

Как сообщает издание «Комсомольская Правда», отец с дочерью были на рыбалке, когда мужчина разглядел животное в 200 метрах от берега. Чтобы спасти животное пришлось идти за ней вброд. На берегу рыбак обнаружил, что собака не могла ходить.

Пса отвезли в ветклинику, где выяснилось, что у собаки был запущенный артроз, из-за которого животное не может самостоятельно ходить. Кроме того, у дворняги обнаружили чип.

Зоозащитники предполагают, что собаку могли сбросить в реку бывшие владельцы.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин