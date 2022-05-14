В Красноярском крае горит 5,4 тысяч гектаров леса. Большинство возгорания происходят из-за перехода огня с других территорий, а также действий местных жителей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, угрозы населённым пунктам нет. За сутки удалось потушить 22 пожара на площади 659,5 га.

Лесные пожары зафиксированы в Канском, Рыбинском, Идринском, Богучанском, Енисейском, Большемуртинском, Сухобузимском, Бирилюсском, Емельяновском, Манском, Шушенском, Ирбейском, Нижнеингашском, Казачинском районах, а также в Шарыповском и Тюхтетском муниципальных округах.

Всего в борьбе с огнём участвуют более 3000 человек и 1000 единиц техники. Ситуацию помогают контролировать беспилотники и камеры видеонаблюдения, а также резервисты «Авиалесоохраны», арендаторы лесных участков и сотрудники лесничеств.

При обнаружении пожара необходимо позвонить на горячую линию лесоохраны 8-800-100-94-00, по телефону 112 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков