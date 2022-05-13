В Красноярском крае нашли тело одной из утонувших девочек

В Канске нашли тело одной из провалившихся под лёд девочки. Как сообщает издание Дела.ру, нашла школьницу местная жительница, которая гуляла по берегу реки Кан с собакой. Тело направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, что 6 апреля две девочки 14 и 15 лет решили перейти реку Кан по льду. Им почти удалось дойти до берега, но лёд не выдержал, и они провалились. Спасатели обследовали реку помощью специального подводного комплекса, проверяли дно с помощью эхолотов и осматривали берега, но прилагаемые усилия пока не дали результатов.

Поиски ее 15-летней подруги продолжаются.

Фото: t.me/krasgochs