В Красноярске произошла драка со стрельбой

В красноярском микрорайоне Солнечный случилась драка со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, трое мужчин поспорили из-за въезда на автостоянку.

«В ходе ссоры 47-летний и 26-летний мужчины стали избивать 34-летнего красноярца. Последний достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате конфликта все трое мужчин получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», – рассказали в полиции.

Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков