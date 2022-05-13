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В Красноярске задержали виновного в разрушении памятников на Шинном кладбище

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Красноярск
18:40 13 Мая 2022
красноярск, кладбища, вандализм
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В Красноярске задержали вандала, который повредил 15 памятников на Шинном кладбище. Напомним, что заявления о разрушении могильных плит поступили в полицию 21 и 25 апреля. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что злоумышленником оказался ранее не судимый 40-летний мужчина. На допросе он рассказал, что искал на кладбище еду и спиртное, а не обнаружив их пришёл в ярость и занялся вандализмом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 244 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.

Фото: © пресс-служба МВД по Красноярскому краю

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