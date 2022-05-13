В Манском районе Красноярского края горит лес

В Красноярском крае около деревни Кускун горит лес. В Единой диспетчерской службе заверили, что угрозы для населённого пункта нет. Сейчас на месте работают пожарные.

«В зону задымления попадают населенные пункты Малая Кускунка, Кускун, Тертеж, Сергеевка и Тингино. Просьба всем сохранять спокойствие и содействовать обеспечению безопасности вокруг населенного пункта в случае возникновения угрозы. Телефон экстренной службы: 112», – сообщили в оперативной службе.

Очевидцы публикуют страшные кадры, которые сняли по дороге в деревню. На них виден верховой пожар. Как сообщает телеграм-канал KrasMash,специалисты насчитали 40 очагов. К тушению привлекли авиапожарных федерального резерва.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын