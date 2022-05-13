13 мая
Красноярск
погода +29 °C
65.79
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экс-глава Иланского лесничества в Красноярском крае подозревается во взятке в 22 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
14:50 13 Мая 2022
красноярск, полиция, сочи
версия для печати Ico_print

Бывший глава Иланского лесничества в одном из районов Красноярского края задержан по подозрению в крупной взятке.

Как рассказали в пресс-службе краевого МВД, с 2018 по 2020 годы 51-летний мужчина получил взятку в 22,5 миллиона рублей от одного из предпринимателей. В обмен лесничий предоставил предпринимателю лесосеки и оказывал покровительство при заготовке древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

Подозреваемого задержали в Сочи сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе служебной командировки. В ходе обыска полицейские нашли у мужчины 700 тысяч рублей. Часть денег подозреваемый прятал в пылесосе и детской кроватке. 

Возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Красноярского края получил крупный штраф за пост о российской армии

Житель Красноярского края получил крупный штраф за пост о российской армии

13 Мая 2022 г.
В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ
Новости Красноярска: В Зеленогорске мужчина пилил металл и поджёг траву

В Зеленогорске мужчина пилил металл и поджёг траву

13 Мая 2022 г.
Теперь ему грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей
Новости Красноярска: Житель Березовки вырастил для себя два десятка кустов конопли

Житель Березовки вырастил для себя два десятка кустов конопли

12 Мая 2022 г.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела
Новости Красноярска: Заместителя главы Уяра задержали по подозрению в халатности при массовых пожарах

Заместителя главы Уяра задержали по подозрению в халатности при массовых пожарах

12 Мая 2022 г.
Были возбуждены уголовные дела по статьям 293, 109 и статье 238 УК РФ
Новости Красноярска: По дороге из Красноярска в Абакан перевернулся грузовик

По дороге из Красноярска в Абакан перевернулся грузовик

12 Мая 2022 г.
Водитель получил травмы, он доставлен в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске нашли виновного в ДТП с троллейбусом

В Красноярске нашли виновного в ДТП с троллейбусом

11 Мая 2022 г.
Уточняется, что он был трезв
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: Власти Красноярска пообещали восстановить жилье пострадавших от пожара

Власти Красноярска пообещали восстановить жилье пострадавших от пожара

8 Мая 2022 г.
Рассматриваются разные варианты восстановления сгоревших домов
Новости Красноярска: В Красноярском крае число погибших в результате массовых пожаров выросло до восьми человек

В Красноярском крае число погибших в результате массовых пожаров выросло до восьми человек

11 Мая 2022 г.
По делу о гибели людей задержали трёх виновных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru