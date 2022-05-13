Экс-глава Иланского лесничества в Красноярском крае подозревается во взятке в 22 млн рублей

Бывший глава Иланского лесничества в одном из районов Красноярского края задержан по подозрению в крупной взятке.

Как рассказали в пресс-службе краевого МВД, с 2018 по 2020 годы 51-летний мужчина получил взятку в 22,5 миллиона рублей от одного из предпринимателей. В обмен лесничий предоставил предпринимателю лесосеки и оказывал покровительство при заготовке древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

Подозреваемого задержали в Сочи сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе служебной командировки. В ходе обыска полицейские нашли у мужчины 700 тысяч рублей. Часть денег подозреваемый прятал в пылесосе и детской кроватке.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков