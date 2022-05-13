В Зеленогорске мужчина пилил металл и поджёг траву.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 34-летний местный житель пилил циркулярной пилой металл. В какой-то момент падающие искры подожгли сухую траву. Огонь распространялся очень быстро, и мужчина понял, что сам с пожаром не справится. Тогда он вызвал пожарных и сбежал. Огонь охватил территорию 20 га.

Пожарные заявили в полицию. Через некоторое время нарушителя задержали инспекторы ДПС. Следователи усмотрели в действиях зеленогорца признаки статьи 20.4 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей.

Напомним, что в Красноярском крае действует особый противопожарный режим. Жителям 56 муниципалитетов запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить любые пожароопасные работы на территориях поселений. За нарушения требований пожарной безопасности в период действия режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Жители края, могут сообщить информацию о поджигателях в правоохранительные органы, и получить за это вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович