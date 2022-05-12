Житель Березовки вырастил для себя два десятка кустов конопли

Житель Красноярского края оборудовал у себя дома домашнюю лабораторию по выращиванию конопли.

Как рассказали в полиции, 40-летний житель Берёзовки оборудовал в подвале своего дома лабораторию по выращиванию конопли. В помещении были установлены «гроубоксы» — металлические каркасы, обтянутые полимерной пленкой. Внутри боксов «плантатор» установил датчики температуры и влажности, с также систему освещения. Таким образом мужчине удалось вырастить 22 куста конопли.

«Подозреваемый пояснил, что наркотические средства планировал использовать исключительно для личного потребления. Как выращивать их в домашних условиях, мужчина изучил в интернете, через сеть приобрел и семена. Полицейские изъяли и направили на экспертизу наркотические растения, а также оборудование для культивирования. Согласно результатам проведенного исследования, изъятые растения являются коноплей, общий вес наркотиков составил 162 грамма», — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 231 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович