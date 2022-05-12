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Заместителя главы Уяра задержали по подозрению в халатности при массовых пожарах

Главная Происшествия
Красноярск
20:45 12 Мая 2022
в красноярском крае, задержание, мэр
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Заместитель мэра Уяра Красноярского края был задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с массовыми пожарами. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, 28-летний чиновник отвечал за обеспечение жизнедеятельности города.

Подозреваемый знал, что на территории Уяра есть несанкционированная свалка с твёрдыми бытовыми отходам, но проигнорировал необходимость устранения места распространения сухостоя и скопления мусора.

«Он не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки, что привело к её возгоранию 7 мая и распространению огня в населённом пункте. По имеющимся данным в результате пожара уничтожено 233 жилых дома», — отметили в следственном управлении.

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу. Напомним, что в массовых пожарах в Красноярском крае погибло 8 человек и уничтожено более 800 строений. Были возбуждены уголовные дела по статьям 293, 109 и статье 238 УК РФ.

Фото: © Главное управление МЧС России по Свердловской области

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