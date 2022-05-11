11 мая
Красноярск
погода +13 °C
68.84
 
€ 72.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Назаровец предстанет перед судом за наркоторговлю

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 11 Мая 2022
красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

Житель Назарово попал на скамью подсудимых за торговлю наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчину задержали в феврале. При личном досмотре у него были обнаружены 15 крупных свёртков с синтетическим наркотиком «соль». Общая масса наркотиков составила 123 грамм. Полицейские установили, что злоумышленник в составе организованной преступной группы извлекал вещество из тайника, а затем делал «закладки» на территории Назарово.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанный был помещён под стражу. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске четыре пассажира пострадали из-за экстренной остановки троллейбуса

В Красноярске четыре пассажира пострадали из-за экстренной остановки троллейбуса

11 Мая 2022 г.
Виновник скрылся с места преступления
Новости Красноярска: В Красноярском крае рыбака едва не унесло течением

В Красноярском крае рыбака едва не унесло течением

11 Мая 2022 г.
Мужчину доставили в больницу
Новости Красноярска: Жительница Железногорска сожгла постройки на трех садовых участках

Жительница Железногорска сожгла постройки на трех садовых участках

11 Мая 2022 г.
Женщина пыталась избавиться от старых квитанций
Новости Красноярска: В Ачинске задержали одного из участников конфликта у бара

В Ачинске задержали одного из участников конфликта у бара

11 Мая 2022 г.
Сейчас он задержан по 91 статье УПК РФ
Новости Красноярска: На юге Красноярского края спасли туристку с горного хребта

На юге Красноярского края спасли туристку с горного хребта

10 Мая 2022 г.
Для эвакуации пострадавшей МЧСники применили спасательный вертолет Ми-8
Новости Красноярска: Два уголовных дела возбудили в Красноярском крае по факту гибели людей при пожарах

Два уголовных дела возбудили в Красноярском крае по факту гибели людей при пожарах

8 Мая 2022 г.
В результате ЧП погибли пять человек
Новости компаний
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

7 Мая 2022 г.
В Красноярском крае ввели режим ЧС
Новости Красноярска: 8 мая в Красноярском крае ожидается сильный ветер

8 мая в Красноярском крае ожидается сильный ветер

7 Мая 2022 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости Красноярска: Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

7 Мая 2022 г.
По возможности, в такую погоду лучше остаться дома
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru