Назаровец предстанет перед судом за наркоторговлю

Житель Назарово попал на скамью подсудимых за торговлю наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчину задержали в феврале. При личном досмотре у него были обнаружены 15 крупных свёртков с синтетическим наркотиком «соль». Общая масса наркотиков составила 123 грамм. Полицейские установили, что злоумышленник в составе организованной преступной группы извлекал вещество из тайника, а затем делал «закладки» на территории Назарово.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанный был помещён под стражу. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович